Объявлен лучший фильм года

Журнал Time составил рейтинг десяти лучших лент 2018 года. Лидером списка стал фильм Альфонсо Куарона «Рома».
Черно-белая картина рассказывает о жизни обеспеченной семьи, которой прислуживает горничная Клео (Ялица Апарисио) в Мехико в начале 1970-х годов. Лента получила «Золотого льва» как лучший фильм Венецианского фестиваля.
На второй строчке — документальный фильм «Будешь моим соседом?», посвященный американскому телевизионному актеру Фреду Роджерсу, известному в США по детской передаче «Соседство мистера Роджерса». Третье место получил «Дневник пастыря» Пола Шредера с Итаном Хоуком в главной роли. Лента рассказывает о спившимся священнике, который озаботился проблемами окружающей среды.
В топ-10 также вошли фильмы «Восьмой класс» с Элси Фишер, «Фаворитка» с Эммой Стоун, драматическая комедия «Сможете ли вы меня простить?», «Звезда родилась» с Леди Гагой и Брэдли Купером, который также выступил режиссером ленты. Восьмое место заняла картина Барри Дженкинса «Если Бил-стрит могла бы заговорить», девятое — «Богемская рапсодия» с Рами Малеком. Завершает список семейный фильм «Приключения Паддингтона 2».