Самой популярной песней в России оказался украинский хит

Стало известно, тексты каких песен в течение года россияне искали в сети чаще всего. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные «Яндекса».

Отмечается, что запросы, поступавшие с 27 сентября 2018 года по 27 сентября 2019 года, оценивались по 100-балльной шкале: количество баллов зависело от частоты запросов. Лидером рейтинга оказался трек на украинском языке «Плакала» группы Kazka, набравший 100 баллов.

На втором месте разместилась композиция исполнителей Rauf & Faik «Детство», у которой 36 баллов. На третьем — написанная Михаилом Исаковским «Катюша», получившая 33 балла.

В десятку наиболее популярных запросов вошли и такие песни, как «Мамбл» от GONE.Fludd, «Незабудка» и «Мокрые кроссы» Тимы Белорусских, «Юморист» рэпера Face, «Зависай» артиста Strange, «Зацепила» Артура Пирожкова и «День победы» Льва Лещенко.

В июле сервис Shazam, позволяющий распознавать песни, назвал самые популярные музыкальные запросы россиян первого полугодия 2019 года. Чаще всего пользователи приложения искали трек Life поп-певицы Zivert. Второе место заняла композиция Do It диджея из Турции Илькая Шенджана. На третьей позиции — Dancin (Krono Remix) Аарона Смита и Luvli.

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