Названа самая популярная песня лета

Музыкальный сервис Spotify обнародовал данные о самых часто прослушиваемых песнях этого лета. Об этом сообщает Entertainment Weekly.

Наиболее популярной оказалась композиция Камилы Кабельо и Шона Мендеса Señorita. На втором месте — трек Эда Ширана и Джастина Бибера I Don’t Care. Тройку замкнула песня Билли Айлиш Bad Guy.

Хит Old Town Road американского рэпера Lil Nas X, исполненный вместе с кантри-музыкантом Билли Рэем Сайрусом, ранее побил рекорд чарта Billboard Hot 100 и продержался на первом месте в течение 17 недель, однако в рейтинге Spotify он расположился лишь на четвертом месте. Пятую позицию занимает Callaita от Bad Bunny и Tainy.

В десятку наиболее популярных попали такие песни, как Beautiful People Эда Ширана и Халида, Otto Trago панамского певца Sech и пуэрториканского рэпера Darell, Someone You Loved Льюиса Капальди, Goodbyes хип-хоп-исполнителей Post Malone и Young Thug, а также другой трек от Post Malone и Swae Lee под названием Sunflower.

В мае финансовый портал 24/7 Wall Street составил рейтинг сотни лучших песен всех времен. Лучшей композицией в истории человечества стала песня Yesterday британской группы The Beatles, выпущенная в 1965 году. На нее записали 665 каверов. В хит-параде Billboard Hot 100 композиция находилась на протяжении 11 недель.

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