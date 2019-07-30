Совершивший каминг-аут рэпер установил музыкальный рекорд

Песня Old Town Road американского рэпера Lil Nas X побила рекорд чарта Billboard Hot 100. Об этом сообщается на сайте Billboard.

Трек, исполненный вместе с кантри-музыкантом Билли Рэем Сайрусом, продержался на первом месте в течение 17 недель. Продюсером композиции, выпущенной 3 декабря 2018 года, стал голландец YoungKio. В ней был использовал инструментальный трек 34 Ghosts IV группы Nine Inch Nails. Весной 2019 года на YouTube-канале Lil Nas X появился официальный клип на Old Town Road.

Отмечается, что предыдущей рекорд принадлежит исполнительнице Мэрайе Кэри и группе Boyz II Men — их песня One Sweet Day продержалась на вершине чарта 16 недель. Аналогичного показателя сумели добиться Луис Фонси и Daddy Yankee с треком Despacito.

Lil Nas X объявил о том, что он гей, 30 июня (в США в июне проходит «месяц гордости» — акция, целью которой является привлечение внимания к правам представителей сексуальных меньшинств — прим. «Ленты.ру»), указав на текст из своего трека C7osure. Композиция начинается со слов: «Больше никакого притворства».

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