Костюм коронавируса стал популярен среди россиян перед Хэллоуином. Спрос на этот и другие товары для праздника увеличился по сравнению с прошлым годом, рассказали в пресс-службе «Авито». Об этом сообщает РИА Новости.

По данным компании, спрос на товары для Хэллоуина в октябре увеличился на 18 процентов по сравнению с тем же периодом в прошлом году. «В ассортименте не только костюмы пиратов и ведьм, на рынке можно найти и более креативные решения — особенно популярен костюм коронавируса», — рассказали там. В среднем костюм для Хэллоуина для взрослого можно найти за одну-две тысячи рублей, для ребенка — примерно за 700 рублей.

В частности, ростовая кукла в виде вируса обойдется в 20 тысяч рублей, надувной костюм похожего на коронавирус микроба — в 2500 рублей. Также продаются тематические многоразовые маски, например, с клыками графа Дракулы. Порой встречаются и нестандартные решения: один из пользователей продает маску палача с пометкой «от вирусов», рассказали в компании.

Ранее наряды для Хеллоуина, вдохновленные средствами защиты от коронавируса, представили иностранные онлайн-магазины. Так, костюмы антисептика для рук появились у Yandy и Tipsy Elves. Rasta Imposta выпустила сразу несколько костюмов средств защиты от коронавируса, в частности, антибактериальные салфетки, бутилированный и настенный антисептик.