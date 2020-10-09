В сети показали навеянные коронавирусом сексуальные костюмы на Хэллоуин

Иностранные онлайн-магазины представили сексуальные наряды для Хеллоуина, вдохновленные средствами защиты от коронавируса. Об этом сообщает Daily Mail.

Так, в ассортименте американского бренда Yandy появился откровенный костюм антисептика для рук, состоящий из боди мятного цвета с логотипом Yandy Hand Sanitizer и прозрачного сарафана длины мини. Стоимость навеянного пандемией предмета одежды на сайте марки составляет почти 70 долларов (5 390 рублей).

Фото опубликовано @rastaimposta

Также дезинфицирующим средством вдохновилась калифорнийская компания праздничной одежды Tipsy Elves. Бренд показал в сети наряд стоимостью 100 долларов (7 700 рублей), который полностью имитирует внешний вид бутылки санитайзера и подходит как для женщин, так и для мужчин.

Кроме этого, марка Rasta Imposta выпустила сразу несколько костюмов средств защиты от коронавируса, в частности, антибактериальные салфетки, бутилированный и настенный антисептик — по 40 долларов (3 080 рублей), а также рулон туалетной бумаги — 20 долларов (2310 рублей).

В 2014 году американский онлайн-магазин brandsonSale представил наряд Sexy Ebola Containment Suit («Сексуальная защита от Эболы») для Хеллоуина. В комплект, имитирующий костюм медсестры, входили белый халат, защитная маска, очки и голубые резиновые перчатки. За дополнительную плату также можно было приобрести желтые защитные сапоги.