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13:04, 22 июля 2026Путешествия

Россиянам предложили туры на Эгейское побережье Турции от 40 тысяч рублей

TourDom: В некоторых отелях Турции можно провести неделю от 40 тысяч рублей с человека
Алина Черненко

Фото: Martin Siepmann / imageBROKER.com / Globallookpress.com

В некоторых отелях на Эгейском побережье Турции можно провести неделю по цене от 40 тысяч рублей с человека. Соответствующие предложения размещены на портале TourDom.

Так, недельный тур с размещением в трехзвездочном отеле Reis Maris Hotel в Мармарисе и вылетом из Москвы 26 июля обойдется примерно в 80 тысяч рублей на двоих. Чуть дороже, от 90 тысяч рублей на двоих, стоит тур с отправлением 24 июля и проживанием в трехзвездочном отеле Mert Seaside Hotel Adults Only на том же курорте.

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Бюджетные предложения есть и в Кушадасы. За тур с проживанием в четырехзвездочном Scala Nuova Beach Hotel на первой линии и вылетом 23 июля придется отдать 100 тысяч рублей на двоих. В эту стоимость включены завтраки.

Тем временем отдых в востребованных четырех- и пятизвездочных отелях стоит значительно дороже. Например, тур с проживанием в Club Tuana Fethiye по системе all inclusive стоит от 250 тысяч рублей на двоих за шесть ночей.

Ранее сообщалось, что турецкие отельеры решили привлечь российских туристов скидками на проживание до 20 процентов. Такая ситуация сложилась на фоне высокой конкуренции на рынке.

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