Милонов оценил возможность замены Хэллоуина в России на День похоронщика

Депутат Государственной Думы Виталий Милонов оценил возможность замены празднования Хэллоуина в России на День похоронщика. Об этом сообщает агентство «Москва».

По его мнению, предложение праздновать День похоронщика неэтично, поэтому в России его вводить не нужно. «Похороны ассоциируются с печалью, с состраданием. А похоронщики ассоциируются с преступной группой людей, которые на этом зарабатывают», — объяснил свою позицию Милонов.

Ранее директор ритуальной фирмы из Томска Александр Шарабаев предложил заменить праздник Хэллоуин в России на День работника похоронной отрасли. Он направил обращение губернатору Томской области Сергею Жвачкину. По мнению Шарабаева, в данной сфере трудятся порядка 40-50 тысяч человек, от водителей катафалков до сотрудников крематориев и кладбищ, однако в России нет профессионального праздника для этой категории работников.