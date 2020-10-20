Хэллоуин в России предложили заменить на День похоронщика

Директор ритуальной фирмы из Томска Александр Шарабаев предложил заменить праздник Хэллоуин в России на День работника похоронной отрасли. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Как рассказал бизнесмен, свое обращение с предложением он направил губернатору Томской области Сергею Жвачкину. Необходимость введения официального праздника похоронщиков Шарабаев объяснил тем, что в данной сфере трудятся порядка 40-50 тысяч человек, от водителей катафалков до сотрудников крематориев и кладбищ. Тем более, указал глава ритуальной фирмы, в России нет профессионального праздника для этой категории работников.

Установить День работника похоронной отрасли Шарабаев предложил 30 октября, когда во всем мире отмечается Хэллоуин. Бизнесмен считает этот праздник «непонятным» и лично выступает против его празднования. В администрации Томской области пока не ответили на его обращение.

В 2019 году священнослужители Челябинска выразили беспокойство из-за того, что молодежь будет праздновать Хэллоуин в костюмах персонажа одноименного фильма Джокера, потому что для России такой протест подразумевает разрушение «российской государственности» и «духовной идентичности». Вместе с тем епархия напомнила, что выступает против празднования Хэллоуина каждый год, но не всегда их обращения понимали.

Хеллоуин — языческий праздник, восходящий к обрядам древних кельтов Ирландии и Шотландии. Традиционно празднуется в англоязычных странах, хотя официальным выходным днем не является.