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В РПЦ испугались «Джокера» и призвали уберечь детей от Хэллоуина

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В Челябинске священнослужители обратились к местным жителям с просьбой уберечь подростков от празднования Хэллоуна из-за опасности недавно вышедшего фильма «Джокер». Об этом говорится в обращении миссионерского отдела Челябинской епархии, опубликованном на сайте Челябинской Митрополии.

«В американской культуре, во многом сформированной под влиянием голливудского кинематографа, фигура Джокера символизирует личный протест, восстание против реалий буржуазного общества», — говорится в сообщении. Священнослужители Челябинска обеспокоены, что молодежь будет праздновать Хэллоуин в костюмах Джокера, потому что для России такой протест подразумевает разрушение «российской государственности» и «духовной идентичности».

Вместе с тем епархия напомнила, что выступает против празднования Хэллоуина каждый год, но не всегда их обращения понимали. Однако теперь «все больше людей сознают, что участие в демонических игрищах не только небезопасно, но и служит своеобразной инициацией в опасные сатанинские культы, выражает готовность человека впустить в свою душу, в свою жизнь дыхание бездны, в которой ничего человеколюбивого нет», говорится в сообщении.

Также авторы обращения отметили, что отношение к Хэллоуину «становится предметом выбора между гражданским миром и насилием, маркером ответственного гражданского поведения».

Ранее в комиссии Мосгордумы по социальной политике и трудовым отношениям предложили запретить игрушки в виде монстров и вампиров, которые могут травмировать детскую психику. Так, заместитель председателя комиссии Татьяна Батышева усмотрела в России «засилье опасных игрушек». Она указала на некачественные материалы, из которых они делаются, а также на «страшные зубы» и «кровь во рту» у кукол-вампиров. По мнению Батышевой, в магазинах сейчас продают в основном игрушки «для убийства».

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