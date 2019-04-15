Российских детей решили оградить от игрушек в виде монстров и вампиров

В комиссии Мосгордумы по социальной политике и трудовым отношениям предложили запретить игрушки в виде монстров и вампиров, которые могут травмировать детскую психику. Об этом заявила заместитель председателя комиссии Татьяна Батышева, передает агентства «Москва».

По словам депутата, сегодня в стране «засилье опасных игрушек». Она указала на некачественные материалы, из которых они делаются, а также на «страшные зубы» и «кровь во рту» у кукол-вампиров. По мнению Батышевой, в магазинах сейчас продают в основном игрушки «для убийства».

Парламентарий подчеркнула, что игрушка должна «учить детей чему-то позитивному, доброму, светлому», и призвала обратить особое внимание на материалы, из которых изготовляются игрушки для детей первых лет жизни. По ее словам, резина, из которой их делают, не всегда является экологически чистой.

«На первом этапе нужно начать с просветительской работы, а потом убрать все эти игрушки с прилавков», — подытожила депутат.

Ранее ценам на детские игрушки предсказали колоссальный рост. По данным Ассоциации индустрии детских товаров, стоимость детских игрушек в России может взлететь на 20 процентов, если будет принят подготовленный Минпромторгом законопроект об их экспертизе перед поступлением в продажу.

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