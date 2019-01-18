Крадущие игрушки у больных детей попали на видео

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Сотрудники полиции задержали двух охранников частного предприятия по подозрению в краже игрушек, которые предназначались в дар тяжелобольным детям. Оперативное видео в пятницу, 18 декабря, предоставила пресс-служба МВД России.

На кадрах видно, как они рассматривают коробки и, совещаясь, выбирают некоторые из игрушек, а затем выносят в пакетах. Мужчины похитили подарки со склада, арендуемого детским хосписом. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело, они находятся под подпиской о невыезде.

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