Российских чиновников поймали на аферах с квартирами сирот

В отношении чиновников департамента градостроительства мэрии Красноярска возбуждено уголовное дело о халатности в особо крупном размере. Об этом в пятницу, 14 декабря сообщается на сайте краевого управления Следственного комитета России (СКР).

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По данным следствия, в период с 2017 по 2018 год неустановленные госслужащие приобретали квартиры для детей-сирот по завышенной цене, нарушая при этом порядок проведения аукционов и производя ошибочный расчет цены за квадратный метр. Таким образом им удалось закупить около 360 квартир, а ущерб от их махинаций составил более 61 миллиона рублей.

В 2017 году следователи передали в суд уголовное дело бывшего начальника управления жилищной политики администрации города Оренбурга Сергея Макеева, обвиняемого в превышении должностных полномочий. По версии следствия, в период с октября 2015 года по 31 декабря 2015 года чиновник подписал акты о приеме 94 квартир в новостройках, которые предназначались детям-сиротам и жильцам аварийных домов.

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