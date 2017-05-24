Отвечающего за конфискат архангельского чиновника поймали на взятке

Следователи возбудили уголовное дело в отношении сотрудника управления Росимущества по Архангельской области и Ненецкому автономному округу в связи с получением им взятки в 3,5 миллиона рублей. Об этом в среду, 24 мая, сообщила пресс-служба СК.

Чиновник обладал полномочиями по реализации арестованного, конфискованного и прочего имущества.

По версии следствия, он через своего знакомого потребовал от представителя коммерческой организации взятку в 3 миллиона 450 тысяч рублей за победу в аукционе по продаже нежилого помещения. Недвижимость выставлялась на торги с начальной стоимостью 17 миллионов рублей.

Вечером 22 мая при получении очередной части денежного вознаграждения сотрудник Росимущества и посредник были задержаны сотрудниками ФСБ.

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении получателя взятки меры пресечения в виде заключения под стражу.

20 апреля МВД сообщило о задержании сотрудника министерства здравоохранения Московской области по подозрению в получении взяток за выдачу лицензий на осуществление медицинской деятельности. Также он содействовал частным компаниям побеждать на аукционах, что в последующем предоставляло им право заключать контракты на поставку расходных материалов в лечебные учреждения региона.