Главную земельную чиновницу Ялты заподозрили в ущербе бюджету на два миллиарда

В отношении начальницы городского департамента имущественных и земельных отношений Ялты возбуждено уголовное дело. Об этом в среду, 3 мая, сообщается на сайте Следственного комитета России.

Расследование ведется по части 1.1 статьи 293 УК РФ («Ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие небрежного отношения к службе и повлекшее причинение особо крупного ущерба, а также существенное нарушение прав и охраняемых законом интересов общества или государства»). Следствие полагает, что в результате действий чиновницы при продаже земельных участков в 2015 году местный бюджет недополучил более 2,3 миллиарда рублей.

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Имя подозреваемой в пресс-службе ведомства не указали, однако «Крыминформ» отмечает, что на сегодняшний день главой департамента имущественных и земельных отношений администрации Ялты является Лилия Молостова. Она приходится сестрой последнему украинскому первому вице-премьеру Крыма Павлу Бурлакову.

В апреле глава Крыма Сергей Аксенов призвал не приближаться к государственной службе тех, кто не может контролировать свои «хватательные рефлексы». Как отмечает Федеральное агентство новостей, так он отреагировал на задержание при получении взятки главы администрации Красноперекопска Игоря Яцишина. «Каждый, кто собирается преступить закон, должен знать: наказание неотвратимо», — подчеркивал Аксенов.

До этого, в марте, чиновник назвал Ялту лидером по строительному беспределу, а также запретил директору департамента архитектуры и градостроительства города Владимиру Приступе подписывать какие-либо официальные документы.