Бывший министр финансов Крыма предстанет перед судом за растрату

Бывший министр финансов Республики Крым Владимир Левандовский предстанет перед судом по обвинению в причинении ущерба бюджету региона в размере более 13 миллионов рублей. Об этом в среду, 12 апреля, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на главное следственное управление Следственного комитета России (СКР) по Крыму.

«Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью первой статьи 293 УК РФ (халатность). Тем самым действиями обвиняемого причинен ущерб региональному бюджету в размере более 13 миллионов рублей», — информировали с СКР.

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В следственном органе отметили, что завершили расследование уголовного дела в отношении чиновника. По версии СКР, при участии министра бюджетные деньги были перечислены коммерческой организации, которая в действительности никаких работ не выполняла.

Как отмечает «Крыминформ», Левандовский был отправлен в отставку с поста министра в конце 2015-го по причине несоответствия занимаемой должности. Он руководил финансовым ведомством с конца февраля 2014 года.

4 апреля сообщалось, что СКР возбудил уголовное дело в отношении главы Красноперекопской городской администрации Игоря Яцишина за получение взятки. В марте следком предъявил аналогичное обвинение сотруднику Крымской таможни.