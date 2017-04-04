Мэр крымского Красноперекопска попался на взятке в 350 тысяч рублей

Главное следственное управление Следственного комитета России (СКР) по Республике Крым возбудило уголовное дело в отношении главы Красноперекопской городской администрации Игоря Яцишина за получение взятки. Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«4 апреля 2017 года подозреваемый получил от предпринимателя взятку в размере 350 тысяч рублей за заключение договора аренды муниципальных помещений для дальнейшего использования их предпринимателем в коммерческих целях», — рассказали в пресс-службе, добавив, что подозреваемый задержан.

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В марте СКР предъявил сотруднику Крымской таможни обвинение в получении взятки. «По данным следствия, 16 февраля 2017 года обвиняемый, зная, что гражданин, управляющий автомобилем, не имеет права пересекать таможенную границу, за денежное вознаграждение в размере 200 долларов обеспечил ему незаконный беспрепятственный выезд на территорию Украины», — пояснили в ведомстве.

15 февраля сообщалось, что задержан бывший заместитель главы Крыма Олег Казурин. В тот же день глава РК Сергей Аксенов отметил, что инициировал служебную проверку Казурина более чем за два месяца до его задержания по подозрению в получении взятки. По данным следствия, в период с августа по декабрь прошлого года Казурин получил через посредника часть взятки, общий размер которой составлял 27 миллионов рублей.