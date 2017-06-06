Тульских чиновников заподозрили в махинациях со средствами на здравоохранение

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении бывшего председателя комитета по инновациям и информатизации Тульской области Артура Контрабаева. Об этом во вторник, 6 июня, сообщила пресс-служба регионального управления ведомства.

Расследование ведется по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). По делу также проходит ряд неустановленных лиц администрации Тульской области, указывается в сообщении СК.

По версии следствия, в 2013 году чиновники превысили свои полномочия при выполнении региональной программы модернизации здравоохранения на 2011-2013 годы, допустив необоснованное расходование бюджетных средств в размере не менее 13 миллионов рублей.

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В министерстве здравоохранения Тульской области и по местам жительства фигурантов дела прошли обыски. В частности, сыщики наведались домой к бывшему главе областного минздрава Ольге Аванесян, сообщил «Интерфакс» осведомленный источник. По его словам, следственные действия проводились в Центре информационных технологий и в Тульском областном медицинском информационно-аналитическом центре.

Аванесян, возглавлявшая ведомство с 2013 года, была отправлена в отставку в конце марта из-за большого количества жалоб граждан на качество медобслуживания в области.

Контрабаев был назначен на должность председателя комитета Тульской области по информатизации и связи в 2011 году. В октябре 2014 года он был назначен на должность министра по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области. Ушел из правительства Тульской области по собственному желанию в июне 2015 года.