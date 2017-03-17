Бывший лидер «России молодой» Мищенко получил два года за мошенничество

Новомосковский районный суд Тулы приговорил к 2,5 годам колонии бывшего заместителя министра внутренней политики в областной администрации и бывшего лидера движения «Россия молодая» Максима Мищенко за мошенничество. Об этом в пятницу, 17 марта, сообщает сайт «Тульские новости».

Мищенко вместе с сообщником — председателем общественной организации «Союз защиты инвалидов и участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС» Новомосковска Геннадием Ефимовым — признан виновным в хищении из регионального бюджета 650 тысяч рублей. Эти средства, по данным следствия, в 2015 году были выделены властями на проведение мероприятий социальной поддержки чернобыльцев и их родственников.

Суд также оштрафовал Мищенко на 80 тысяч рублей и лишил его права в течение трех лет занимать должности в органах власти. Ефимову было назначено наказание в виде полутора лет лишения свободы со штрафом в 40 тысяч рублей.

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Проправительственное движение «Россия молодая» Мищенко основал в 2005 году. Тогда же он был комиссаром молодежного движения «Наши», регулярно участвовал в форуме «Селигер».

В декабре 2007 года Мищенко избрался депутатом Госдумы пятого созыва по списку партии «Единая Россия». В 2010 году он возглавил Общероссийское общественное движение «Россия молодая». Через год Мищенко перешел в Общественную палату.

В 2014 году вошел в состав администрации Тульской области, став замминистра. После возбуждения дела чиновник уволился и пошел служить по контракту в 38-й Отдельный Гвардейский полк связи ВДВ.