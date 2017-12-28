«Гринч» из Сургута украл мешок подарков с детского утренника

Сотрудники полиции задержали 31-летнего мужчину, подозреваемого в краже мешка с новогодними подарками из музея в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ). Об этом в четверг, 28 декабря, сообщает региональное управление МВД.

Как уточнили в ведомстве, накануне в одном из музеев города проходило торжественное новогоднее мероприятие, во время которого сотрудники учреждения оставили мешок с подарками возле входа в здание. «Мужчина, увидев оставленное имущество без присмотра из окна своей квартиры, решил украсть мешок», — отметили в полиции.

Общая стоимость похищенного имущества составила более 12 тысяч рублей. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»).

В управлении МВД добавили, что задержанный в 2017 году уже неоднократно привлекался к административной ответственности за распитие спиртных напитков в общественном месте, неуплату штрафа в установленные законном сроки и мелкое хулиганство.

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