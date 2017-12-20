Омские воришки попытались украсть новогодние подарки и попались полиции

Омские полицейские возбудили уголовное дело по факту попытки кражи 30 новогодних подарков на сумму более 7 тысяч рублей из здания городской администрации. Об этом в среду, 20 декабря, сообщает пресс-служба управления МВД России по Омской области.

По данным полиции, подозреваемые, омичи 1993 и 1976 годов рождения, проникли в помещение, разбив окно.

«Фигуранты уголовного дела были замечены охранником в момент совершения преступления. Одного из злоумышленников сторож задержал на месте, второму удалось скрыться. Позже его задержали сотрудники уголовного розыска на улице 75-й Гвардейской Бригады и доставили в пункт полиции», — говорится в сообщении.

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В настоящее время в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Им грозит до пяти лет лишения свободы.

В декабре 2011 года грабители в костюмах Дедов Морозов вынесли из ломбарда в Новосибирске ценности на 5 миллионов рублей. Хозяин ломбарда, который в момент совершения преступления находился в помещении, не пострадал.

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