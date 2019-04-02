Ценам на детские игрушки предсказали колоссальный рост

Стоимость детских игрушек в России может взлететь на 20 процентов, если будет принят подготовленный Минпромторгом законопроект об их экспертизе перед поступлением в продажу. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на Ассоциацию индустрии детских товаров. Также повышения цен на игрушки не исключили в Минэкономразвития.

Проект закона был разработан в соответствии с поручением вице-премьера Татьяны Голиковой, которое было дано в конце 2018 года. Согласно документу, настольные, компьютерные и другие детские игрушки перед поступлением в продажу должны пройти социальную, психологическую, педагогическую и санитарную экспертизы.

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В Ассоциации индустрии детских товаров заявили, что основные издержки, которые приведут к удорожанию игрушек, будут связаны со сроками проведения проверок. В организации пояснили, что обычно это занимает два-три месяца, в течение которых товар должен храниться на складе. Кроме того, за это время некоторые игрушки устаревают. «Более 30 процентов рынка игрушек связано с новыми книгами и мультфильмами. И для их успешного выхода на рынок время — один из главных факторов», — пояснила президент ассоциации Антонина Цицулина.

Согласно отзыву Минэкономразвития на документ, реализация этих мер может повысить временные и финансовые издержки производителей и импортеров, а также увеличить бюджетные расходы в связи с необходимостью проведения экспертизы. В ведомстве также напомнили, что техрегламент Таможенного союза «О безопасности игрушек» уже предусматривает обязательную сертификацию, а законодательство союза не подразумевает дублирование подтверждения соответствия продукции нормам.

Согласно данным единой межведомственной информационной системы, в феврале 2019 года стоимость мягкой игрушки в среднем по России была была 548 рублей, пластмассовой — 258 рублей, набора конструктора — 755 рублей. Если их цены увеличатся на 20 процентов, они будут стоить 658, 310 и 906 рублей соответственно.

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