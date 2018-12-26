В Москве собрали подарки для детей-сирот

В Москве завершилась благотворительная акция для детей-сирот, запущенная благотворительным проектом продюсера Игоря Матвиенко #ЖИТЬ и блогером Гусейном Гасановым. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Подарки для детей собирали с 22 по 25 декабря. В акции приняли участие сотни человек. Они принесли игрушки, спортивный инвентарь, наборы для творчества к месту сбора на ВДНХ. Сам Матвиенко принес диджейский микшер и Bluetooth-колонку, а от блогера дети получат квадрокоптер, аэрохоккей и игрушки.

25 декабря организаторы акции развезли подарки в два детских дома Подмосковья, еще в четыре учреждения игрушки привезут в ближайшие дни.

#ЖИТЬ — социальный интерактивный проект, который позволяет его участникам через интернет и социальные сети в разной форме делиться опытом преодоления трудностей в жизни.

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