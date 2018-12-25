Названы самые раздражающие новогодние подарки

Посетители Reddit назвали подарки, которые стоит дарить на Рождество или Новый год только тем родственникам, которых недолюбливаешь.

Пользователи откликнулись на просьбу юзера с ником Zeaus03 и перечислили десятки вариантов подарков, которые можно дарить неприятным людям. К примеру, подарочный сертификат в салон ритуальных услуг, купон на посещение нелюбимого ресторана или израсходованную подарочную карту, камень, триммер для ушей и носа, кошачью еду или поздравительную открытку.

Если неприязнь взаимна, пользователи посоветовали подарить недоброжелателю кружку со своим изображением. А если в семье этого человека есть дети, то вручить «надоедливый и громкий подарок, который издает много шума». К примеру, подарить йелли — маленьких игрушечных пауков, на которых нужно громко кричать, чтобы привести их в действие.

Посетители портала также предложили ориентироваться на то, что человек больше всего ненавидит, или подбирать максимально бесполезные подарки. «Дядя и тетя моего мужа не любят друг друга, поэтому они стараются превзойти друг друга в бесполезности подарков. Годы дерьмовых подарков достигли кульминации, когда она вручила ему рождественский торт ручной работы, прекрасно зная, что он ненавидит рождественский торт. В следующем году он нанес смертельный удар, когда вернул ей его», — вспоминает DarthVaderBreathing.

К каверзным подаркам также отнесли бомбочку для ванн из магазина косметики Lush под названием «Драконье яйцо». «Она выглядит нормально, но как только растворяется в воде, там появляется хренова туча золотых блесток. Они еще месяцы будут находить их на всем подряд», — отмечает Ed98208.

Взбесить нелюбимого родственника также можно с помощью одежды не по размеру. Причем подбирать нужно именно качественные и стильные предметы гардероба, чтобы сожаление от того, что они не подошли, было еще горше. По мнению некоторых, зловредным родственникам стоит преподносить книгу о том, как искоренить в нем недостатки, которые не нравятся дарителю.

Предновогодний пост на Reddit набрал больше 30 тысяч одобрительных отметок и выбился в топ ресурса. Пользователи оставили почти 8,5 тысяч комментариев с историями и советами о подарках неприятелям.

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