Названа стоимость новогоднего стола для россиян

Стоимость продуктового набора для празднования Нового года в семье из четырех человек в 2018 году составит 6253 рубля, что на 1,6 процента больше, чем годом ранее, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Минсельхоза.

В ведомстве отметили, что продуктовый набор в 2018-м дорожал в 2,5 раза медленнее официальных темпов инфляции.

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Неизменной осталась цена продуктов, необходимых для салата «сельдь под шубой». Подешевели по сравнению с прошлым годом огурцы, помидоры и яблоки. Ингредиенты для салата оливье, по данным Минсельхоза, подорожали на шесть процентов.

Для расчетов использовались данные Росстата и объемы спроса и предложения в основных категориях продовольственных товаров.

Ранее стало известно, что самые дорогие продукты для новогоднего стола в 2018 году придется покупать в Якутии — один средний набор обойдется в 447 рублей на человека. Самый дешевый в России праздничный ужин смогут организовать жители Оренбургской области — там он будет стоит 221 рубль на человека.

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