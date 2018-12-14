Шампанское в России подорожает на четверть

Минимальная розничная цена шампанского в 2019 году может вырасти на 23 процента, пишут «Известия» со ссылкой на расчеты Ассоциации производителей игристых вин (АПИВ).

По данным организации, минимальная розничная цена бутылки шампанского объемом 0,75 литра в следующем году может составить 202 рублей. На данный момент она равняется 164 рублям — на таком уровне она была установлена в 2016 году.

Подорожание связывают с повышением НДС, который с января увеличится с 18 до 20 процентов. С учетом этого, а также величины акцизов и различных наценок продавцов цену в 202 рубля в АПИВ считают справедливой. Свои пожелания и расчеты организация уже направила в Минфин. В самом министерстве при этом говорят, что окончательного решения пока не принято.

По мнению производителей, шампанское не должно быть слишком дешевым и доступным напитком. Минимальная цена в любом случае должна превышать нынешнюю и не может быть ниже 180 рублей.

Сейчас, по данным АПИВ, средняя цена бутылки шампанского в России равняется 511 рублям.

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