Названы отличия качественного игристого вина

Эксперты «Роскачества» рассказали, как выбрать игристое вино к Новому году. Об этом говорится на сайте организации.

В частности, необходимо обратить внимание на этикетку. Если отсутствует надпись «игристое вино» или «российское шампанское», то, вероятнее всего, это «винный напиток газированный», в котором может содержаться до 50 процентов виноматериала, а остальное — вода, ароматизаторы и красители. В «Роскачестве» отметили, что такой напиток проще и дешевле сделать самостоятельно в домашних условиях при помощи сифона, виноградного сока, алкоголя и воды.

При этом не стоит выбирать игристое вино по цене. Данная продукция из российского винограда может стоить от 300 рублей, а в акции доходить до 200, и даже в этой ценовой категории «можно найти не самые плохие» варианты.

Также в Роскачестве рекомендуют обратить внимание на вина защищенного географического указания (ЗГУ). Например, в вине защищенного географического указания «Кубань. Таманский полуостров» используется виноград, собранный именно в границах суб-региона Таманский полуостров. В организации отметили, что соблюдение производителями этого правила в настоящее время жестко контролируется государством.

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