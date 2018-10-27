Ценам на импортное вино в России предсказали снижение

Европейская комиссия опубликовала прогнозы по производству вина. Согласно им, благодаря хорошему урожаю в Европе объемы производства напитка увеличатся, а его стоимость в России снизится, передает РБК.

По прогнозам рост производства в сезоне 2018-2019 составит 22,1 процента по сравнению с прошлым сезоном, который признан худшим по этим показателям с 1982 года. Неурожай стал причиной подорожания вина на 10-35 процентов.

По словам директора по закупкам ГК «Лудинг» Сергея Праксина, хорошие результаты этого года позволят снизить закупочные цены, однако точная цена будет известна не ранее Нового года. «Мы рассчитываем, что производители снизят закупочные цены на 10-15 процентов для дистрибьюторов и в результате снижение цены увидит и конечный потребитель», — сказал он.

Однако на итоговую стоимость импортных вин будет также влиять валютный курс, 20-процентный НДС и другие факторы, предупредил представитель Beluga Group. По его мнению, брендированных вин снижение не коснется. Как рассказал руководитель проекта WineRetail Александр Ставцев, снижение цен на недорогие импортные вина окажет дополнительное давление на рынок российского виноделия, для которого этот ценовой сегмент очень важен.

В октябре стало известно, что Минпромторг и «Роскачество» проведут первое всероссийское исследование качества российских вин. Результатом масштабной проверки станет Винный гид России. В каталоге будут подробные характеристики 300 марок отечественного вина из Крыма и Севастополя, Краснодарского края и Ростовской области.

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