Россиян приучат к дешевому отечественному вину

Минпромторг и «Роскачество» проведут первое всероссийское исследование качества российских вин, говорится в сообщении «Роскачества».

Как сообщил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, результатом масштабной проверки станет Винный гид России — первый потребительский навигатор по винам российских производителей.

В каталоге будут подробные характеристики 300 марок отечественного вина из Крыма и Севастополя, Краснодарского края и Ростовской области. Оценивать их будет специальная группа ведущих экспертов-дегустаторов.

Каталог ориентирован в первую очередь на доступную массовую продукцию, которую можно встретить в супермаркетах. Приоритет отдавали винам из российского винограда, выпущенным тиражом более 100 тысяч бутылок. Цена 75 процентов отобранных вин составляет от 200 до 700 рублей за бутылку.

Таким образом планируется повысить доверие потребителей к российскому вину. Гид, по словам Мантурова, должен показать, какие вина, произведенные в России, действительно сделаны из отечественного винограда «и по-настоящему имеют право именоваться товарами высокого качества».

Ранее Союз виноградарей и виноделов заявил, что потребление вина в России может вырасти в два раза к 2030 году и достигнуть уровня 250 миллионов декалитров в год.

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