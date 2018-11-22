Названа лучшая туалетная бумага

«Роскачество» завершило масштабное исследование туалетной бумаги, которую можно приобрести на российском рынке. В общей сложности организация проанализировала более 30 брендов одно-, двух-, трех- и четырехслойной туалетной бумаги. Согласно исследованию, которое имеется в распоряжении «Ленты.ру», все образцы оказались безопасными для здоровья.

Эксперты «Роскачества», в частности, развенчали миф о том, что дешевая туалетная бумага, которая делается из вторичного сырья, может содержать в себе вредные вещества, например, свинец — все образцы вне зависимости от количества слоев были признаны безопасными.

При анализе цветовых и ароматных качеств туалетной бумаги эксперты выяснили, что образцы Lotus (трехслойная, светло-розовая) и Pero Ultracolor (трехслойная, синяя) не прошли тесты и могут окраситься при соприкосновении с жидкостью. А вот ароматизированные образцы прошли проверку — все рулоны соответствовали стандартам.

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Самой мягкой туалетной бумагой оказалась Zewa Exclusive ultra soft, которая получила 5 баллов. Самой жесткой признали бренды «Б/Н» (однослойная, Воронеж), «Красная цена» (однослойная), «Лилия» (2 слоя) и «Туалетная бумага из Набережных Челнов» (однослойная), которые получили по одному баллу.

Также все бренды прошли тест на растворимость в воде, однако растворимые втулки оказались только у образцов бренда Zewa. Эксперты «Роскачества» протестировали их и выяснили, что они растворяются в среднем за 5,5-7,2 секунды.

Самой дорогой туалетной бумагой в пересчете на рулон оказалась марка Lotus (106,8 рубля), однако именно она провалила тест на окрашивание, поэтому называться лучшей по соотношению «цена-качество» не может, наоборот, у нее в этом рейтинге наименьший балл (2,425). Лучшей была признана туалетная бумага Familia, рулон которой стоит 19,6 рубля, образец получил 4,9 из 5 баллов. Самая дешевая двухслойная бумага «Круглый год» (9 рублей за рулон) получила 4,4 балла в рейтинге, а самая дешевая из однослойных «Народная» (5,4 рубля за рулон) — 4,1 балла.

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