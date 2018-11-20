Названы лучшие секретные пляжи мира

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Издание New York Post опубликовало список лучших скрытых от туристов пляжей мира, составленный экспертом индустрии путешествий Лотти Гросс.

В первую очередь Гросс обратила внимание на пляжи мексиканского города Мацунте. Девушка посоветовала отправиться туда вместо переполненных отдыхающими курортов Канкун и Косумель.

Также она отметила пляж Manuel Antonio Beach в Коста-Рике. Однако специалист предупредила, что к нему предстоит пробираться через лес.

Следующими эксперт порекомендовала пляжи на севере эмирата Рас-эль-Хайма. По ее словам, там есть места как для любителей роскошного отдыха, так и для фанатов кемпинга.

Вдобавок Гросс посоветовала посетить пляж Clearwater в штате Флорида, коралловый риф Нингалу в Австралии, Petite Côte в Сенегале, курорт Pink Sands на Багамах, Diani Beach в Кении, пляжи со святящимся планктоном на острове Ваадху (Мальдивы) и бухту Hulopoe на Гавайях.

В июле эксперты составили рейтинг самых популярных и красивых нудистских пляжей, проанализировав отзывы туристов на сайте для путешественников TripAdvisor. Согласно оценкам пользователей, лидирующее место занял пляж Патара в Турецкой Ривьере. На нем можно не только загорать и купаться без бикини, но также посетить пенную вечеринку для нудистов.
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