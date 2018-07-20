Названы любимые курорты знаменитостей

Журналисты американского издания Vogue проанализировали Instagram-аккаунты знаменитостей и выяснили, какие летние туристические направления стали самыми популярными в 2018 году.
Среди них оказались Италия, Греция, Испания и Франция. Так, учаcтница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян отправилась со своей семьей в город Портофино, Италия, а Бейонсе и Джей-Зи выбрали для отдыха Канны во Франции.
Также популярным направлением стала Тоскана и Греция, куда, например, поехала американская актриса Кейт Хадсон, а вот Гвинет Пэлтроу с мужем решили отдохнуть на острове Капри.
В апреле 2017 года российские эксперты туристической индустрии назвали лучшим островом для отдыха греческий Санторини. Они рекомендовали его за красивые закаты, «сказочные улочки», отличные пляжи и раскопки античного города. Второю строчку рейтинга поделили Пхукет (Таиланд) и Мадейра (Португалия).