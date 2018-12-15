Названы регионы России с самым дорогим и дешевым новогодним столом

Производитель онлайн-касс «Эвотор» проанализировал данные со своих терминалов, установленных в тысячах продуктовых магазинов по стране, и рассчитал стоимость базового новогоднего стола в разных городах России. Об этом сообщает РИА Новости.

Дороже всего закупка продуктов к Новому году обойдется жителям Якутии, они потратят 447 рублей на человека. Самый дешевый праздничный стол ждет жителей Оренбурга — 221 рубль на человека. Среднюю стоимость новогодних блюд по стране компания оценила в 295 рублей.

В базовый набор продуктов для праздничного стола вошли оливье с колбасой, сельдь под шубой (порции по 150 граммов), два бокала шампанского, бутерброд с красной икрой, бутерброд с семгой, сырная и колбасная нарезка (по 50 граммов), три мандарина и одно яблоко.

Помимо Якутии самые высокие цены на праздничные продукты ждут жителей Приморского края, Мурманска, Магадана и Вологды. Недорогую закупку смогут сделать россияне из Ставрополя, Новосибирска, Липецка и Омска.

13 декабря стало известно, что в России начали отказываться от традиционного салата оливье на Новый год. Россияне заменяют майонез, мясо и картофель на более легкие ингредиенты.

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