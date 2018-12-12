Россиянам рассказали о неожиданной опасности оливье

Оливье, пироги и другие новогодние лакомства оказывают сильную нагрузку на пищеварительную систему домашних животных, из-за чего питомцы попадают в больницу. Об этом агентству «Москва» рассказали в Российской ассоциации любителей домашних животных.

«Лучший подарок для питомцев — это, конечно, праздник вместе с хозяевами дома. Но очень важно не кормить животное нашими праздничными угощениями! <...> К нашему большому сожалению, после новогодних праздников все клиники обычно забиты такими обожравшимися оливье, пирогами и шоколадом пациентами», — сказали в ассоциации.

Также эксперты подчеркнули, что животных не следует кормить колбасой, бутербродами и другой продукцией из свинины.

В сентябре 2018 года новосибирские депутаты предложили запретить собакам лаять. Они решили приравнять шум домашних животных к ремонтным работам и штрафовать их владельцев за то, что кошки и собаки воют в неположенное время.

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