Россиянку осудили за убийство подруги из-за отказа покормить котенка

В Саратовской области суд приговорил женщину к девяти годам колонии за убийство подруги из-за отказа покормить котенка. Об этом во вторник, 13 ноября, сообщается на сайте областной прокуратуры.

Как установил суд, в июле 25-летняя жительница города Энгельса пришла в гости к своей 47-летней знакомой. Во время застолья она сделала подруге замечание из-за того, что та не дает есть своим домашним животным, и предложила ей покормить котенка.

Когда хозяйка дома ответила грубым отказом, пьяная гостья схватила нож и нанесла ей не менее 49 ударов. От полученных ранений женщина скончалась на месте.

Суд признал девушку виновной в убийстве и приговорил к девяти годам лишения свободы. Она будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

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