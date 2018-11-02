Россиянин с особой жестокостью убил жаловавшуюся на домашнее насилие подругу

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Архангельский областной суд приговорил ранее судимого 36-летнего местного жителя к 18 годам колонии особого режима за особо жестокое убийство своей 34-летней сожительницы, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

Следствие установило, что с октября 2016 года по июль 2017 года мужчина систематически напивался, избивал свою подругу и издевался над ней. Ночью 19 ноября 2016 года в общем коридоре он схватил женщину за волосы, показал нож и пригрозил убийством.

В ночь с 22 на 23 июля 2017 года он реализовал свои угрозы и нанес руками, ногами, табуретом и молотком 115 ударов по голове, спине, груди, животу, пояснице женщины. В результате она умерла.

В ходе допроса мужчина свою вину признал лишь частично и сообщил, что не хотел никого убивать. Суд признал его виновным в истязании (часть 1 статьи 117 УК), угрозах убийством (часть 1 статьи 119 УК) и убийстве с особой жестокостью (пункт «д» части 2 статьи 105 УК).

В пресс-службе прокуратуры Архангельской области уточнили, что погибшая неоднократно жаловалась в полицию на домашнее насилие, но никакой реакции на это не было, ей отказывали в возбуждении уголовного дела. Виновные полицейские привлечены к дисциплинарной ответственности. На участкового заведено уголовное дело о халатности.

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