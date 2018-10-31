Кремль отреагировал на данные о росте насилия в российских семьях

В Кремле рассчитывают на снижение уровня домашнего насилия в России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в среду, 31 октября.

«Безусловно, это [домашнее насилие] является неприемлемым, это очень плохо, и мы надеемся, что таких случаев будет меньше», — сказал Песков.

Так представитель Кремля прокомментировал доклад одной из правозащитных организаций по этой проблеме. При этом он признался, что не располагает точной официальной статистикой о числе таких правонарушений.

Он также не стал комментировать доклад организации Human Rights Watch, в котором говорится об ухудшении ситуации после принятия закона о декриминализации побоев. «Я не могу квалифицировано судить об эффективности или неэффективности правоприменения в этой области», — пояснил он.

В январе прошлого года, комментируя законопроект о декриминализации семейного насилия, Песков призвал различать «семейные отношения и рецидивы».

Закон о декриминализации побоев в семье вступил в силу в феврале 2017 года. Согласно документу, побои, совершенные впервые, относятся к административным правонарушениям.

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