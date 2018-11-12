Москвич избил кормившую кошек пенсионерку

В Москве безработный мужчина жестоко избил кормившую кошек 78-летнюю пенсионерку. Видео инцидента в понедельник, 12 ноября, публикует Следственный комитет в своем TamTam-канале.

На кадрах видно, как мужчина нападает на пожилую женщину, душит ее, бьет по голове, отчего та теряет сознание и падает на землю. По данным следствия, сейчас пенсионерка в тяжелом состоянии находится в больнице. У нее диагностировали открытую черепно-мозговую травму, перелом основания черепа и лицевого скелета.

33-летний мужчина задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Установлено, что он набросился на женщину беспричинно.

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