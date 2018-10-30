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Заказавшую сына россиянку отправили жить с ним до суда

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В Нижегородской области задержана 52-летняя женщина, заказавшая соседу убийство собственного сына; женщину задержали с поличным сразу после передачи киллеру половины вознаграждения. Об этом во вторник, 30 октября, «Ленте.ру» сообщила Юлия Склярова, официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР).

В сентябре жительница одной из деревень в Уренском районе области предложила односельчанину за 150 тысяч рублей совершить убийство ее 32-летнего сына, причем преступление должно было быть замаскировано под передозировку наркотиками. Однако потенциальный исполнитель сразу же сообщил об этом в правоохранительные органы.

Дальнейшие переговоры проходили под контролем оперативников. 26 октября сотрудники полиции сообщили женщине о смерти сына, и она передала односельчанину 75 тысяч рублей — половину обговоренного гонорара. После чего сразу же была задержана.

«Сын женщины ранее употреблял наркотики, но в настоящее время он трудоустроен. Причины, по которым мать захотела избавиться от взрослого сына, пока неясны, и их предстоит установить следствию», — рассказала Склярова.

Как сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, мать и сын проживали вместе в одном доме, и внешне никаких проблем у них не было.

«Сын женщины действительно ранее употреблял наркотики, но уже много лет за этим замечен не был. Вместе с тем диагноз "передозировка" и правильные показания матери могли скрыть факт убийства. Сама женщина от дачи показаний воздерживается», — рассказал источник.

Он уточнил, что следствие ходатайствовало об аресте женщины, но суд отказался брать ее под стражу или под домашний арест, и она отпущена под подписку о невыезде. В настоящее время мать-заказчица и сын-жертва продолжают проживать в одном доме в соседних комнатах. В отношении женщины возбуждено уголовное дело об организации покушения на убийство по найму (часть 1 статьи 30, часть 1 статьи 33 и часть 2 статьи 105 УК РФ).

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