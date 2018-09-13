Силовые структуры
 
Последние новости
Россия задействует секретное оружие на маневрах «Восток-2018»
Симоньян провела вечер в компании «отравителей Скрипалей»
В московском парке нашли труп частного детектива без головы
Бабочки и кряквы польстились на московское тепло 
В российском городе-миллионнике решили разогнать психиатрическую неотложку
Звезда «Нормы Рэй» и «Форреста Гампа» описала домогательства отчима
Назван лучший творог
В США сообщили о перехвате российских бомбардировщиков у Аляски
Украинского министра заподозрили в незаконном обогащении
Россиянин убил напавших на его дом разбойников и получил уголовное дело
Новости партнеров

Протаранившая четыре машины на МКАД водитель оказалась заказчицей убийства мужа

Перейти в «Мою Ленту»
Светлана Селиванова

Водитель Светлана Селиванова, накануне протаранившая четыре машины на МКАД, оказалась судимой за заказ убийства собственного мужа. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, с Игорем Тряпкиным — на тот момент гендиректором торгового дома «Валдай», фирмы-поставщика «Норникеля» — Селиванову связывали годы супружества и судебных разбирательств. В какой-то момент, по версии следствия, устав от дележек, женщина занялась поиском людей, способных устранить ее супруга физически.

Однако о ее желании вовремя узнали сотрудники правоохранительных органов, которые сообщили обо всем потенциальной жертве. В результате было решено инсценировать убийство бизнесмена. Фото «избитого до смерти» мужчины оперативники под видом исполнителей убийства показали Селивановой. Тогда в качестве оплаты она оставила расписку, которая в дальнейшем стала уликой в судебном процессе.

Женщину задержали в 2011 году. Вскоре после этого суд приговорил Селиванову к пяти годам лишения свободы условно.

Кадры задержания 47-летней Селивановой, устроившей ДТП с четырьмя автомобилями на МКАД, были опубликованы 12 сентября. На них видно, что женщина находится в неадекватном состоянии.

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите нам: crime@lenta-co.ru
Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Автоледи, разгромившая 4 машины на МКАД, заказала бизнесмена — поставщика «Норникеля»
Избившую гаишника модель Киру Майер посадили на полтора года
Замглавы «Молодой гвардии» Волгограда задержали за ДТП с четырьмя погибшими
Другие материалы рубрики
Силовые структуры00:0212 сентября

Дотянулся до звезд

Он стал послом грузинской мафии в Европе. Его люди обокрали Шакиру
10:48Сегодня

Россиянин убил напавших на его дом разбойников и получил уголовное дело

12:1411 сентября

Названо имя жертвы нанятого СБУ боевика ИГ

16:5212 сентября

Бывшего главу МЧС допросили следователи

Силовые структуры00:0110 сентября

«Зона никого не отпускает»

Надзиратель — о тайной жизни колонии, пытках и нравах ее обитателей
11:11 6 сентября

В центре Екатеринбурга из автомата Калашникова обстреляли Audi

15:1112 сентября

Киллер отправится в психбольницу спустя 17 лет после убийства

14:3312 сентября

В Татарстане связанный хозяин дома освободился и убил вооруженных налетчиков

Силовые структуры00:04 9 августа

Игра окончена

Банда GTA была кошмаром российских дорог. Теперь в ее истории поставили точку
15:5612 сентября

Требовавший проверить бизнес детей генпрокурора депутат Госдумы получил срок

11:15 5 сентября

Окровавленную футболку нашли у предполагаемого убийцы полицейского

12:4812 сентября

На съемках российских фильмов выявлены хищения

Россия
Боли патриотов
Российские больницы хотят лишить зарубежной техники. Выживут ли пациенты?
В российском городе-миллионнике решили разогнать психиатрическую неотложку
Определена вероятность потерять работу в России из-за репоста в соцсетях
«Если не станешь идейным, то свихнешься или сопьешься»
Почему россиян сажают за шутки и мемы. Объясняет следователь
«Мне тяжело ходить, а доктор советует йогу»
Россиянка год пытается доказать, что умирает. Но ее лечат обычными витаминами
Жириновский заметил исчезновение коммунистов
Путин заявил о нежелании России воевать
Все материалы
Мир
«Угроза обществу и государству»
 
Американцам запретили есть кошек и собак
Восьмилетний сын взял наркотики отца и поделился с друзьями
В Польше объяснили увольнение выпускников МГИМО из МИД
Выданный США российский программист признал вину в киберпреступлениях
Сенцова выдвинули на правозащитную премию
Красный дед
Зачем Ким Ир Сена забрали в Советский Союз, а потом вернули обратно
Все материалы
Бывший СССР
Никол Пашинян«Я только с русскими помирился! Поймаем его, опозоримся»
В Армении передумали сажать врагов режима. Дружба с Россией оказалась важнее
В Киеве нашли организатора терактов по делу Савченко
Украинского министра заподозрили в незаконном обогащении
В ДНР показали фото подозреваемого в убийстве Захарченко
Белорусская православная церковь осудила Константинополь
Сетевой батальон
В Эстонии появились кибервойска. Как и с кем они будут воевать?
Белоруска полгода сидела сложа руки и получала зарплату
Все материалы
Экономика
Отстрелялись
Почему Америка проиграет торговую войну с Китаем
Черный пепел
Россию наводнили нелегальные сигареты. Кому это выгодно?
Участники ВЭФ обсудили механизмы поддержки программы «Дальневосточный гектар»
Еще один соратник Маска уйдет из Tesla
Названы лучшие средства для мытья посуды
Подсчитаны потери экономики от напрасного труда
Доллару предрекли утрату мирового господства
Все материалы
Силовые структуры
Дотянулся до звезд
Он стал послом грузинской мафии в Европе. Его люди обокрали Шакиру
«Зона никого не отпускает»
Надзиратель — о тайной жизни колонии, пытках и нравах ее обитателей
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Россиянин убил напавших на его дом разбойников и получил уголовное дело
Протаранившая четыре машины на МКАД водитель оказалась заказчицей убийства мужа
Бывшего главу МЧС допросили следователи
Киллер отправится в психбольницу спустя 17 лет после убийства
Все материалы
Наука и техника
Выворачивай карманы
Apple показала iPhone Xs и другие новинки. Они очень дорогие
Новое золото
Что показала Apple на главной презентации года
Советские солдаты на троне свергнутого императора Пу И. Китай, город Чанчунь, 1945 г.«Некоторые сохраняли советские паспорта»
Здесь родился русский фашизм, а чекисты вырезали казаков и детей
Apple похоронила iPhone SE и X
Россия задействует секретное оружие на маневрах «Восток-2018»
Доказана польза молока для продления жизни
Доказано существование случайной эволюции
Все материалы
Спорт
«Плевать я хотел, что за звезда передо мной»
Наказавшего Серену Уильямс судью продолжают травить. Но он не сексист
Усейн Болт выиграл космический забег
Раскрыт секрет молодости Роналду
Кадыров списал гнев Нурмагомедова на Тимати на нервы перед боем
Владелец «Анжи» отозвался о Криде и вспомнил об отношении к геям в Дагестане
Отказ Терри играть за «Спартак» назвали потерей для всей России
Зачехлили
Россия забила Чехии пять мячей. Магия чемпионата мира все еще действует
Все материалы
Культура
Накрыли поляну
Названы три главные русские книги года. Почему их нужно прочесть?
«Это результат цензуры, больше ничего»
Главный российский художник научился выживать при тоталитаризме. Но уехал в США
Что смотреть осенью
Кислота, Кейдж, Ку-клукс-клан: самые интересные фильмы сезона
Эдгард Запашный попал в массовую аварию
Назван самый высокооплачиваемый рэпер в мире
Рэпер Johnyboy рассказал об ужасном отношении иностранных коллег к России
Вокалист Limp Bizkit решил развестись с женой из Крыма
Все материалы
Интернет и СМИ
Гони деньги и молчи
Два русских хакера воруют у российских банков миллионы. На очереди весь мир
Доверие россиян к телевидению упало
Интернету предрекли глобальную катастрофу
Самое мощное интернет-оружие снова пробудилось
«Меня либо убьют, либо выгонят из города»
Они добились права считаться людьми, создав два журнала. Битва идет до сих пор
Киселев разразился колонкой об «отвратительной мерзости» Киркорова и Баскова
Выгнавший и обматеривший украинца телеведущий объяснился
Все материалы
Ценности
Полные нули
Они одевались как колхозники и занимали первый ряд на модных показах
Лиля БрикНовые богини
Самые сексуальные, богатые и опасные женщины эпохи гангстеров и джаза
Уже падают листья
Чем будут пахнуть наступившей осенью следящие за собой мужчины и женщины
Поклонники обрадовались целлюлиту на бедрах модели
Модель напомнила миру о популярном в 90-х аксессуаре
«Уродливые» штаны из прошлого стали новым трендом
Бузова провозгласила себя «второй после Путина»
Все материалы
Путешествия
«Оставь пистолет, захвати пирожные»
Мафия, вулкан и потроха: зачем россиянам ехать на Сицилию
Гоночная столица
Почему Сочи — лучшее место для организации Гран При России Формулы-1.
На сухой конец
Женщины, слоны и пустыни: зачем европейцы едут в Намибию
Названа самая непунктуальная российская авиакомпания
Туристы застряли на необитаемом острове из-за дыры в надувном матрасе
Российский самолет чуть не столкнулся с воздушным шаром
Заснувший в полете пилот шокировал пассажиров
Все материалы
Из жизни
Уж лучше волком
Он вырос среди зверей. Возвращение к людям принесло ему только боль
Любитель мяса с кровью заработал червя в мозгу
«Полицейские здесь не вызывают чувство опасности»
История россиянина о жизни в Германии
Дочери миллиардера понадобились слуги для «комфортной» студенческой жизни
Беременная проучила усевшегося перед ней пассажира автобуса
Американец залез в пруд к аллигаторам и выжил
Илону Маску предложили сняться в порно
Все материалы
Неудавшаяся замена Гелендвагена
Чем был и чем стал Mercedes GLE — первый в мире премиальный кроссовер
Что ты такое?
Если бы Lamborghini был автобусом — минивэн для рок-звезд за 200 000 долларов
Немецкий Evolution
Полноприводный турбо-Golf, который должен был уничтожить Subaru WRX STI и Mitsubishi Evolution
Суперкары для дачи
Как бы выглядели крутые спорткары в практичном кузове универсал
Драйверский Porsche 911 R превратили в 3D-пазл
BMW построила беспилотный мотоцикл
«Лексусы» оснастят виртуальными зеркалами
Все материалы
Дом
Перешли границы
Почему россияне бросают родину и покупают жилье за рубежом
«Квартира будет меня кормить, а от детей не дождешься»
Мать променяла дочь на жилье и ничуть об этом не жалеет
Ноль без палочки
Что на самом деле означают цифры на дверях квартир
Саратовец обокрал квартиру майнера и сделал майнером своего брата
Цены на жилье в Новой Москве перешагнули очередную психологическую отметку
Супруги три года притворялись инвалидами ради экономии на ЖКХ
Рост цен на дорогое жилье замедлился по всему миру
Все материалы