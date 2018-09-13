Протаранившая четыре машины на МКАД водитель оказалась заказчицей убийства мужа

Водитель Светлана Селиванова, накануне протаранившая четыре машины на МКАД, оказалась судимой за заказ убийства собственного мужа. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, с Игорем Тряпкиным — на тот момент гендиректором торгового дома «Валдай», фирмы-поставщика «Норникеля» — Селиванову связывали годы супружества и судебных разбирательств. В какой-то момент, по версии следствия, устав от дележек, женщина занялась поиском людей, способных устранить ее супруга физически.

Однако о ее желании вовремя узнали сотрудники правоохранительных органов, которые сообщили обо всем потенциальной жертве. В результате было решено инсценировать убийство бизнесмена. Фото «избитого до смерти» мужчины оперативники под видом исполнителей убийства показали Селивановой. Тогда в качестве оплаты она оставила расписку, которая в дальнейшем стала уликой в судебном процессе.

Женщину задержали в 2011 году. Вскоре после этого суд приговорил Селиванову к пяти годам лишения свободы условно.

Кадры задержания 47-летней Селивановой, устроившей ДТП с четырьмя автомобилями на МКАД, были опубликованы 12 сентября. На них видно, что женщина находится в неадекватном состоянии.

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