Замглавы «Молодой гвардии» Волгограда задержали за ДТП с четырьмя погибшими

Заместителя председателя волгоградского отделения «Молодой гвардии Единой России» 22-летнего Рената Булатова задержали за ДТП с четырьмя погибшими. Об этом в понедельник, 13 августа, «Ленте.ру» сообщил председатель организации Василий Селезнев.

ДТП произошло вечером 10 августа в Ахтубинском районе области. По данным полиции, 22-летний Булатов, находившийся за рулем Dodge Ram, решил обогнать попутно ехавшие автомобили, но не рассчитал безопасность своего маневра и столкнулся с двигавшейся во встречном направлении Honda Accord.

В результате аварии погибли 39-летний водитель Honda, женщина-пассажирка и две девочки 5 и 7 лет, находившиеся на заднем сиденье в детских удерживающих устройствах. Предполагаемый виновник аварии отделался травмами.

«Ренат задержан, находится под стражей. Ведется расследование, и мы будем полагаться на решение суда. Соболезнуем родственникам погибших, связались с ними, чтобы оказать необходимую помощь», — отметил Селезнев в беседе с «Лентой.ру».

По его словам, Булатов был заместителем председателя организации с 2017 года, он курировал социальные проекты «Молодой гвардии», вопросы оказания помощи пострадавшим в ЧС, погорельцам, организовывал акции помощи детским домам.

По данным «Высоты 102», Ренат Булатов — сын депутата Совета народных депутатов Наримановского сельского поселения Светлоярского района. Молодой человек сам дважды безуспешно пытался стать депутатом: в 2017 году он был зарегистрирован кандидатом в депутаты Волгоградской облдумы от партии «Единая Россия», а год спустя участвовал в праймериз «Единой России» на выборах в Волгоградскую городскую думу.

В пресс-службе регионального главка МВД «Ленте.ру» сообщили, что в отношении 22-летнего водителя возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств повлекшее смерть двух и более лиц». Мера пресечения Булатову пока не избрана, судебное заседание назначено на 14 августа.

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