Сбившую насмерть пешехода в Ростове-на-Дону стритрейсершу оправдали

Полиция Ростова-на-Дону закрыла уголовное дело в отношении 29-летней местной жительницы, которая на элитном спорткаре насмерть сбила молодого человека. Экспертиза не выявила ее вины, сообщает в пятницу, 10 августа, «Комсомольская правда».

По итогам проверки установлено, что водитель технически не могла остановить автомобиль, когда увидела пешехода. При этом не удалось выяснить, с какой скоростью ехала девушка.

«Камер на том участке не было. По видео, которое снимал оператор (в момент аварии шли съемки для блога), определить скорость невозможно», — пояснили в правоохранительных органах.

Авария произошла в ночь на 12 октября 2017 года. Автомобиль Audi R8 сбил мужчину, который перебегал дорогу. От удара его тело пролетело несколько метров. Лобовое стекло и крыша машины получили сильные повреждения. Как отмечает газета, водителем оказалась уроженка Украины, за которой на момент ДТП числилось более 50 нарушений. После случившегося девушку пригласили на ток-шоу «Мужское / Женское» на Первом канале.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!