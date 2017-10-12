Полсотни раз нарушившая ПДД ростовчанка на спорткаре насмерть сбила пешехода

Женщина за рулем спортивного автомобиля Audi насмерть сбила пешехода в Ростове-на-Дону. Мужчина погиб на месте, передает РИА Новости со ссылкой на региональное ГУ МВД России в четверг, 12 октября.

По данным полиции, ДТП произошло в среду около 23:30 мск в районе дома №160 по улице Шолохова. «29-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем Audi R8, допустила наезд на 32-летнего пешехода, который, по предварительным данным, переходил проезжую часть вне пешеходного перехода», — говорится в заявлении сотрудников правоохранительных органов.

Стражи порядка уточнили, что, по свидетельствам очевидцев, машина двигалась со значительным превышением скорости.

В полиции также рассказали, что за период с 2014 года женщина, которая сидела за рулем Audi, 54 раза привлекалась к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Большинство из них связаны с превышением скорости.

По факту произошедшего инициирована проверка.