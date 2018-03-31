Пожизненно лишенную прав Мару Багдасарян задержали за рулем

Стритрейсершу Мару Багдасарян, пожизненно лишенную прав на управление автомобилем, задержали за рулем в Москве. Об этом сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах.

По данным столичного управления МВД, в ночь на 31 марта на Ленинградском проспекте был остановлен автомобиль Mercedes, за рулем которого сидела девушка. Ее имя не указывается. Машина задержана, в отношении водителя был составлен административный протокол.

«При проверке документов 24-летняя женщина-водитель не представила инспекторам свое водительское удостоверение. При проверке по базам данных было установлено, что гражданка не имеет права управления транспортными средствами», — сообщили в главке.

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В марте 2017 года суд пожизненно лишил Багдасрян водительских прав из-за обнаруженной у нее эпилепсии. Кроме того, ее приговорили к году исправительных работ за поддельный больничный, который она предоставила в начале 2017-го, чтобы избежать обязательных работ, назначенных ей судом за десятки просроченных штрафов.

В июле того же года Багдасарян была задержана за рулем автомобиля в Москве. Ее юрист тогда утверждал, что девушку просто попросили перепарковать машину и к тому моменту, как ее задержали, она еще не успела сдвинуться с места. Суд оштрафовал стритрейсершу на 15 тысяч рублей.

Последний раз Багдасарян была замечена за рулем в ноябре. Ее также оштрафовали на 15 тысяч рублей.

Багдасарян приобрела известность после скандальной истории с гонками на Mercedes-Benz Gelandewagen в Москве, в которой фигурировал сын замглавы компании «Лукойл» Руслан Шамсуаров. Один из его приятелей был приговорен к 300 часам обязательных работ за оскорбление полицейских. Третий фигурант был оправдан. Багдасарян проходила по делу как свидетель, так как находилась на пассажирском месте.

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