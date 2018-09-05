Избившую гаишника модель Киру Майер посадили на полтора года

Пресненский районный суд Москвы вынес приговор по делу модели Киры Майер, избившей сотрудника ГИБДД. Об этом в среду, 5 сентября, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

«Кира Майер признана виновной в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"), и ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении», — сказали в суде.

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31 мая Следственный комитет России (СКР) сообщил, что 24-летнюю Майер отправили в СИЗО. По данным СМИ, заседание проходило в закрытом режиме, из зала было слышно только рыдание задержанной девушки.

По данным следствия, в мае экипаж ДПС остановил в центре Москвы Mercedes под управлением Майер, лишенной водительских прав. Пытаясь вырвать протокол, модель причинила инспектору телесные повреждения. После этого в отношении нее возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении полицейского.

24-летняя Кира Майер — модель, популярная в социальной сети Instagram, СМИ приписывали ей роман с певцом Алексеем Воробьевым. По данным «Интерфакса», в прошлом году девушка была лишена водительских прав за оставление места ДТП. После инцидента с сотрудниками ГИБДД она отбыла пять суток административного ареста.

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