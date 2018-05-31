Избившая гаишника модель Кира Майер разрыдалась в суде и попала в СИЗО

Модель Киру Майер отправили в СИЗО за избиение сотрудника ГИБДД в Москве. Об этом в четверг, 31 мая, сообщает ТамТам-канал Следственного комитета.

«Сегодня в Москве суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу 24-летней обвиняемой в применении насилия в отношении полицейского»‬, — говорится в сообщении.

Как сообщает телеканал «360», заседание проходило в закрытом режиме, из зала было слышно только рыдание задержанной девушки.

По данным следствия, несколько дней назад экипаж ДПС остановил в центре Москвы Mercedes под управлением Майер, лишенной водительских прав. Пытаясь вырвать протокол, модель причинила инспектору телесные повреждения. После этого в отношении нее возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении полицейского.

24-летняя Кира Майер — модель, популярная в социальной сети Instagram, СМИ приписывали ей роман с певцом Алексеем Воробьевым. По данным «Интерфакса», в прошлом году девушка была лишена водительских прав за оставление места ДТП. После инцидента с сотрудниками ГИБДД она отбыла пять суток административного ареста.

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