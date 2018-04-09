Студентка пединститута устроила драку с росгвардейцами

Центральный районный суд Омска вынес приговор 21-летней студентке педагогического университета, подравшейся с сотрудниками вневедомственной охраны. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Омской области.

Девушку признали виновной по статье 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).

В суде установлено, что 26 ноября 2017 года студентка в состоянии алкогольного опьянения совершила мелкое хулиганство в общежитии университета. Туда был вызван наряд вневедомственной охраны, но девушка не угомонилась, а стала их оскорблять. Росгвардейцы решили ее задержать и тогда студентка устроила с ними потасовку. Она несколько раз ударила ногами четверых бойцов. После этого девушка успокоилась и была доставлена в отдел полиции.

Суд назначил ей наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

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