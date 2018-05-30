Лишенная прав модель на Mercedes избила гаишника и получила уголовное дело

Популярная инста-модель Кира Майер стала фигуранткой уголовного дела за избиение сотрудника дорожно-патрульной службы. Об этом в среду, 30 мая, сообщает ТамТам-канал Следственного комитета.

По данным следствия, на днях экипаж ДПС остановил в центре Москвы Mercedes под управлением модели, лишенной водительских прав. Пытаясь вырвать протокол, та причинила инспектору телесные повреждения. В результате следователи возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении полицейского.

24-летняя Кира Майер — модель, популярная в социальной сети Instagram, СМИ приписывали ей роман с певцом Алексеем Воробьевым. По данным «Интерфакса», в прошлом году девушка была лишена водительских прав за оставление места ДТП. После инцидента с сотрудникам ГАИ она отбыла пять суток административного ареста.

9 апреля Центральный районный суд Омска вынес приговор студентке педагогического университета, подравшейся с сотрудниками Росгвардии. Те пытались задержать девушку за хулиганство в общежитии.

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