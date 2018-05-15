Люди в масках угнали Infiniti в Воронеже и открыли огонь по полицейским

Двое мужчин в масках угнали Infiniti в Воронеже и отстреливались от преследовавших их полицейских, но в итоге все же были задержаны. Об этом во вторник, 15 мая, сообщается на сайте регионального главка МВД.

Как говорится в сообщении, инцидент произошел 15 мая около пяти часов утра. Сотрудники полиции заметили на дороге автомобиль с разбитым стеклом задней двери, в салоне находились двое неизвестных в масках. Когда полицейские попытались остановить Infiniti, угонщики покинули салон машины и попытались убежать.

«Сотрудники полиции начали преследование, после чего один из злоумышленников произвел в их сторону несколько выстрелов из травматического пистолета. С целью задержания и обезвреживания злоумышленников полицейскими было применено табельное оружие, в результате чего один из злоумышленников ранен», — отметили в управлении.

Подозреваемые были задержаны, они могут стать фигурантами уголовного дела по двум статьям: за угон автомобиля и применение насилия к представителю власти. В отношении стрелявших полицейских также проводится служебная проверка.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!