Убитого сотрудника МВД нашли в багажнике угнанной машины на Ставрополье

Пропавшего сотрудника МВД нашли убитым в багажнике машины под Ставрополем. Об этом в понедельник, 2 апреля, сообщается на сайте регионального управления СК.

Как указывается в сообщении, погибший был инженером-электриком отдела технического обслуживания вычислительного центра МВД. О его исчезновении стало известно накануне: в субботу мужчина уехал из дома на своем автомобиле и не вернулся. Спустя сутки его автомобиль был остановлен в Ипатовском районе, им управлял другой человек, которому удалось скрыться. В багажнике машины было спрятано тело убитого владельца с многочисленными ножевыми ранениями.

Возбуждено уголовное дело об убийстве, следователи совместно с оперативниками разыскивают подозреваемого и устанавливают все обстоятельства преступления.

25 марта житель Новгородской области вызвал полицейских, сообщив, что «его дом окружили оборотни». А затем открыл огонь по прибывшим сотрудникам, попав одному из них в голову. Пострадавший участковый скончался в больнице.

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